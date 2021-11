Hockey Pro League: interlands tussen Nederland en België verplaatst van Rotterdam naar Amstelveen

De Nederlandse hockeybond (KNHB) heeft dinsdag laten weten dat de hockeyinterlands bij de mannen van later deze maand tegen België, in het kader van de Hockey Pro League, zullen doorgaan in het Wagenerstadion in Amstelveen. De duels, op 26 en 28 november, zouden oorspronkelijk in Rotterdam plaatsvinden. Vanwege de strenge coronamaatregelen in Nederland zal er achter gesloten deuren worden gespeeld.

De Nederlandse hockeybond stelde na overleg met de Internationale Hockeyfederatie (FIH) dat het eenvoudiger is de wedstrijden in het Wagenerstadion te spelen waar alle materialen aanwezig zijn om het lege stadion aan te kleden. Ook is het terrein in Amstelveen makkelijker af te sluiten, oordeelde de bond. Hockeyfans die al een kaartje hadden voor de duels in Rotterdam krijgen hun geld terug.

De Red Lions staan na twee gewonnen wedstrijden tegen Duitsland op kop in de Pro League. Nederland kwam nog niet in actie. Na de duels in Nederland zijn de volgende duels voor de Belgische mannen in februari 2022, op 12 en 13 februari, in en tegen Argentinië. De Belgische vrouwen komen op die dagen ook in actie tegen hun Argentijnse concurrentes.