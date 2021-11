Echtgenoot van vermoorde topatlete Agnes Tirop ontkent beschuldigingen

De moord op de tweevoudige WK-medaillewinnares op de 10.000 meter (2017 en 2019) en nummer vier van de Spelen in Tokio op de 5.000 meter zorgde in Kenia voor heel wat beroering. De atlete, een voormalig wereldkampioene veldlopen, werd op 13 oktober dood teruggevonden bij haar thuis in Iten, een stad op hoogte in het westen van Kenia waar veel langeafstandslopers trainen. Een dag later werd haar echtgenoot Ibrahim Rotich opgepakt in Mombasa, een kuststad in het zuidoosten van het land. Volgens de akte van beschuldiging wordt hij ervan verdacht zijn vrouw te hebben neergestoken. Dat zou gebeurd zijn daags voor haar stoffelijk overschot werd ontdekt.

Dinsdag verscheen de verdachte voor de rechter in Eldoret, in het westen van Kenia. Tijdens de zitting hield hij zijn onschuld staande. Op 1 december moet de rechtbank zich uitspreken over een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating.