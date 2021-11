Neos Genk blikt terug op Malta reis

Samen met enkele andere Neos-afdelingen van Vlaanderen kregen ze een goed gevuld programma voorgeschoteld. Dagelijks waren er busuitstappen naar historische plekken.De stille stadMdina alsook de pittoreske Dingli Cliffs werden als eerste vlot gefotografeerd. De vele imposante kathedralen zoals de St. Johns in Valletta verbaasden de Neosleden. Opvallend waren de mooie zachtgele kalkstenen waar de meeste gebouwen in opgetrokken waren . Niet verwonderlijk daar deze stenen van het eiland zelf afkomstig zijn. Zo bezochten we dan ook de steengroeve The Limestone Heritage.Het bezoek aan een glasfabriek in Midna nodigde dan weer uit om wat souvenirs aan te schaffen."Een kleine boottocht liet ons dan genieten van het inktblauwe water en het zicht op de rotsen met een variatie aan allerlei tinten en figuren die men kon waarnemen zoals een gezicht en een krokodil. Een havencruise gaf ons dan een zicht op de Three Cities, Vittoria,Seglea en Cospicua. De gidsen bleven voluit vertellen zodat er geen seconde onbenut bleef.En we hopen nog eens terug te gaan, want een uitstap die letterlijk in ’t water viel was een tochtje naar De Blue Grotto en dit omdat er gefilmd werd met Russell Crowe, waar wij jammer genoeg niet mochten figureren.