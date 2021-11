Leerlingen Europaschool op zoek naar het mijnverleden

"We vertrokken door de hei en zagen al snel een ree. Onze gidsen Pierre en Dieter vertelden ons alles wat we wilden weten, zoals over het bijzondere rendiermos dat we overal vonden. Na de heide kwamen we bij de terril en begon onze klim. De kinderen waren goed voorbereid met de juiste schoenen en sommigen hadden al een stok gevonden die ze ook goed konden gebruiken. Op de terril vonden we resten steenkool en ontdekten dat deze berg ontstaan is door de mens. Er kwamen heel wat verhalen boven over de mijn. Veel kinderen hebben familieleden die in de mijn hadden gewerkt en wisten er al wat over.""Boven bewonderden we het uitzicht en volgden de steenmannetjes terug naar beneden. Het was een hele tocht maar we hebben nog lang niet alles gezien van dit mooie deel van Genk dat nu een natuurgebied is. Hopelijk komen onze kinderen hier nog vaker naartoe en houden zij het verhaal van onze mijnen levend."