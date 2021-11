Karate WK in Dubai

In het warme Dubai komt de Hoeseltse Nele De Vos vandaag in actie op het WK karate. “Gezien de loting kan ik vrij ver geraken”, zegt ze vol vertrouwen. En daarna? Dan volgt een moment van bezinning. “Ik heb al aan stoppen gedacht, maar voor dit WK zet ik dat nog even uit mijn hoofd.”