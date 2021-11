Uit onderzoek bij covidpatiënten van Jessa in Hasselt blijkt dat het coronavirus ook kan muteren in de organen van een patiënt. — © Tim Dirven

Hasselt/Gent

Uit onderzoek bij covidpatiënten van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt blijkt dat het coronavirus ook kan muteren in de organen van een patiënt. “Bij één van de patiënten, die aan kanker leed, hebben we de Britse variant teruggevonden, nog voor die zelfs ontdekt was in ons land”, zegt onderzoekster Jolien Van Cleemput (UGent).