Britse studie toont aan: boostervaccin verbetert bescherming tegen ernstige ziekte immens bij 50-plussers

De Britse overheid zette het licht al eerder op groen om een boostervaccin te geven aan 50-plussers, en een nieuwe studie van het Britse Gezondheidsagentschap toont nu dat die beslissing een erg gunstig effect heeft op de immuniteit van die mensen.

De boosterdosis van het Pfizer-vaccin bij mensen die eerder volledig gevaccineerd werden met het vaccin van AstraZeneca, haalt een effectieve bescherming van 93,1 procent tegen het virus. Bij wie twee prikken van Pfizer kreeg en dan een boostervaccin, is dat zelfs 94 procent.

“Onze studie biedt bewijs dat we met een boostervaccin significant beter beschermd zijn tegen ziekte na besmetting met het virus”, staat te lezen in de studie. Het contrast is dan ook groot met mensen die vijf maanden na hun eerste twee dosissen nog geen boostervaccin gekregen hadden. Daar daalde de bescherming tot 44,1 procent (AstraZeneca) en 62 procent (Pfizer).

Dat het boostervaccin werkt, bleek eerder ook al in Israël. Daar daalde het aantal gevallen eerder dit jaar immens door de goede vaccinatiecampagne, maar de deltavariant veroorzaakte een immense coronagolf. Sinds de bevolking er boosters krijgt, is de situatie weer helemaal onder controle.