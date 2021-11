Criminelen verdienden tientallen miljoenen euro’s met illegale sigarettenfabriek

Houthalen

Achter de ontmantelde illegale sigarettenfabriek in Houthalen zitten de georganiseerde criminaliteit die daar tientallen miljoenen euro’s mee verdiend heeft. Met de illegale fabricatie van sigaretten zijn gigantische winsten gemoeid. Dat zegt procureur Guido Vermeiren van het parket Limburg. De productie gebeurt steeds meer in ons land. Sinds een drietal jaren zijn al een tiental fabrieken opgerold. Opvallend: de sigaretten worden gewoon verkocht in de supermarkten, alsof ze echt zijn.