Russisch leger geeft toe satelliet te hebben vernietigd

Rusland heeft dinsdag erkend een van zijn oude satellieten in een baan rond de aarde te hebben vernietigd als test met een antisatellietwapen. Daarmee heeft Rusland de beschuldigingen van Washington bevestigd. Tegelijk heeft Moskou ontkend dat de test een risico vormde voor het internationaal ruimtestation ISS.

Op 15 november voerde het Russische ministerie van Defensie “met succes een test uit” waarbij de inactieve satelliet Tselina-D, die sinds 1982 in een baan om de waarde was, werd vernietigd, aldus het Russische leger in een persbericht.

De VS hadden de actie van Rusland veroordeeld omdat de bemanning van het internationale ruimtestation maatregelen moest nemen om het puin, goed 1.500 brokstukken, te ontwijken. Volgens Rusland zouden de brokstukken geen gevaar vormen voor ruimtestations en satellieten.

Het Europese ruimteagentschap ESA hekelde dat de test met een antisatellietraket erg belastend is voor de ruimtevaart. Volgens Holger Krag, hoofd van het ruimtevaartveiligheidsprogramma bij de ESA, zouden zulke tests niet mogen plaatsvinden, of enkel op lage hoogte en niet zoals de Russische test op hoge hoogte. Hoe hoger het doelwit, hoe langer brokstukken in de ruimte blijven. Zulke tests zijn contraproductief, zei Krag.

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, hekelde de Russische test dinsdag ook als “een onverantwoordelijke daad”. De verwoesting vormde een risico voor zowel het ISS als het Chinese ruimtestation, aldus Stoltenberg.