Als de overheid telewerk vier dagen per week verplicht, dan is dat een slag in het gezicht van de gevaccineerden. Dat zegt topman Johann Leten van Voka Limburg. De werkplek is niet de broedhaard van corona, meent de werkgeverskoepel nog. Leten minimaliseert de stijgende coronacijfers niet maar volgens hem moeten er dan verstrengingen komen in de vrije tijd, niet in de economie.