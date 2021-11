Geblesseerde Louis van Gaal coacht Oranje tegen Noorwegen vanuit skybox in De Kuip

Louis van Gaal (70) coacht dinsdagavond het cruciale duel van het Nederlands elftal met Noorwegen in de WK-voorronde vanuit een skybox in De Kuip. Hij houdt van op die locatie contact met zijn assistenten Danny Blind en Henk Fraser, die wel gewoon op de bank plaatsnemen.

Van Gaal beweegt zich voort met een rolstoel, na zijn val van zondag waarbij hij een breukje in een heup opliep. De dug-outs in De Kuip staan niet aan de kant van de kleedkamers. Coaches en wisselspelers moeten het hele veld oversteken. Voor de wedstrijd en in de rust meldt Van Gaal zich wel in de kleedkamer.

“Er is te weinig tijd om twee keer het veld over te steken in de rust”, laat de KNVB weten. “Daarom volgt de bondscoach de wedstrijd in een skybox aan de kant van de kleedkamers.”

Het Nederlands elftal heeft tegen Noorwegen een punt nodig om zich te kwalificeren voor het WK van eind volgend jaar in Qatar.