Hugo Broos (69) is geflikt. Hij weet het zeker. ‘Zijn’ Zuid-Afrika was goed op weg naar het WK, maar werd genekt door een omgekochte scheids. “Zoiets heb ik in mijn rijkgevulde carrière nooit meegemaakt”, aldus de Belgische bondscoach, die geen spaander heel laat van de man. Ook de FIFA moet eraan geloven. “Ze laten dit allemaal maar toe.”