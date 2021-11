Manchester City-verdediger Benjamin Mendy beschuldigd van twee nieuwe verkrachtingen

Mendy wordt nu beschuldigd van zes verkrachtingen en één aanranding. De feiten hebben betrekking op vier personen en zouden hebben plaatsgevonden op zijn thuisadres aan Withinlee Road in Prestbury, Cheshire. Hij wordt in voorlopige hechtenis gehouden in HMP Altcourse, Liverpool.

Manchester City schorste Mendy in augustus al. De linksachter speelt sinds 2017 voor de Citizens, die zo’n zestig miljoen euro voor hem neertelden bij Monaco. Sinds zijn komst speelde Mendy bij het team van Rode Duivel Kevin De Bruyne 75 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en twaalf assists gaf.