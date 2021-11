Degradatie lijkt nu al onafwendbaar: Derby County van coach Wayne Rooney krijgt opnieuw stevige puntenaftrek

In september moest het team uit de Championship al twaalf punten inleveren nadat het de boeken had neergelegd. Een beroep tegen die sanctie werd afgewezen. Dinsdag kreeg Derby opnieuw negen strafpunten te slikken voor inbreuken op de boekhoudkundige reglementen van de Engelse Football League.

Door deze nieuwe bestraffing staat Derby County met -3 in het klassement, op 18 punten van het behoud. Er zijn in de Championship al 17 van de 46 speeldagen afgewerkt. The Rams lijken af te stevenen op degradatie naar de League One.

Man. United-icoon Wayne Rooney traint Derby County sinds november 2020. Hij nam toen over van de ontslagen Phillip Cocu.