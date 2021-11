Diepenbeek

Er is een corona-uitbraak vastgesteld in zorg- en onderwijsinstelling Sint-Gerardus in Diepenbeek. “Omwille van de specifieke situatie van onze kinderen willen we geen enkel risico nemen. De kleuter- en basisschool blijft gesloten tot volgende week”, zegt directeur Liesbet Ruison.