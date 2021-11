Twee diefstallen uit bestelwagens in Diest

Uit een bestelwagen zijn maandag een portefeuille, gsm en soundbox gestolen. De bestelwagen stond aan een werf in de Turnhoutsebaan in Diest. De benadeelde was er aan het werk.

Ook in de Kelbergenstraat werd ingebroken in een bestelwagen. De bestuurder vertrok dinsdagmorgen rond 6 uur aan zijn huis en zag op zijn boorddisplay een lichtje branden. Dat wees erop dat de achterdeur open zou staan. Toen hij dit controleerde, stelde hij vast dat er een gat was geboord in het achterportier. Uit de laadruimte waren meerdere elektrische werktuigen gestolen. maw