Een 13-jarige jongen uit Diest is maandag rond 16.45 uur gewond geraakt bij een ongeval in de Pater Daemsstraat in Diest. De fietser werd aangereden op de rotonde met de Vroentestraat. De jongen viel. Hij ging lopen om hulp te zoeken in de buurt. Zijn ouders waren niet thuis. De autobestuurder is niet bekend. maw