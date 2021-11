Krijgsheer Haftar wil president van Libië worden

Na een jarenlange burgeroorlog is de situatie in het olierijke land in Noord-Afrika enigszins gestabiliseerd. Na internationale bemiddeling sloten de twee belangrijkste strijdende partijen ruim een jaar geleden een permanente wapenstilstand. “Verkiezingen zijn de enige weg uit de ernstige crisis waarin ons land terecht is gekomen”, zei de 78-jarige Haftar in een televisietoespraak. Hij zal zich later op de dag officieel als presidentskandidaat registreren in de oostelijke stad Benghazi.

De zelfbenoemde veldmaarschalk Haftar controleert met zijn Libische Nationale Leger (NLA) oliegebieden in het oosten van het land. Hij had in september al afstand genomen van zijn rol als legerleider om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Haftar, die ervan beschuldigd wordt een militaire dictatuur te willen vestigen, was in 2019 een offensief in het westen van het land begonnen en had bijna de hoofdstad Tripoli veroverd, maar moest de aftocht blazen door militair ingrijpen van Turkije. Hij kreeg militaire steun van onder meer Egypte, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten.

De presidentsverkiezingen staan gepland voor 24 december. De parlementsverkiezingen in Libië zijn eerder uitgesteld naar januari.