Beroepsvereniging: “Veel patiënten zullen volgend jaar kwart meer moeten betalen bij de kinesist”

© An Nelissen

AXXON, de beroepsvereniging voor kinesitherapeuten in België, betreurt dat de 25 procentregel nog niet is afgeschaft. Die regel bepaalt dat patiënten in behandeling bij een niet-geconventioneerde kinesist 25 procent minder terugbetaald krijgen. Volgens AXXON zullen veel mensen door deze “patiëntonvriendelijke” regel meer uit eigen zak moeten betalen.