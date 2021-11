Eerste Chinees ooit in Formule 1 bij Alfa Romeo

De 27-jarige Giovinazzi is bezig aan zijn derde volledige kampioenschap voor Alfa Romeo. Hij verzamelde in 2021 tot dusver 1 WK-punt, na een tiende plaats in Monaco.

De Italiaan debuteerde in 2017 in de F1 bij Sauber, toen hij de geblesseerde Pascal Wehrlein verving. In totaal werkte hij al 59 races af voor de Zwitserse ploeg met een vijfde plaats in de GP van Brazilië in 2019 als hoogtepunt.

Met Guanyu Zhou kiest Alfa Romeo voor een debutant in de Formule 1. Hij wordt tevens de eerste Chinese rijder in de koningsklasse van de autosport. De 22-jarige Zhou staat momenteel tweede in de F2, de wachtkamer van de Formule 1.

Zhou zal een tandem vormen met de Fin Valtteri Bottas, die overkomt van Mercedes en de plaats inneemt van zijn landgenoot Kimi Räikkönen.