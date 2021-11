Schrikken voor Samatta: gewapende soldaten vallen binnen bij nationale ploeg Tanzania

Op zondag 14 november speelden Madagaskar en Tanzania een kwalificatieduel voor het WK in Qatar in 2022. Madagaskar had niets meer te winnen bij het duel en voor Tanzania was er slechts nog een waterkansje op kwalificatie. Het duel eindigde uiteindelijk op 1-1.

Wat er voor die wedstrijd gebeurde was wel hoogst opmerkelijk. Soldaten van het leger van Madagaskar vielen de hotelkamer van spelers Samatta, Manula en Mwamnyeto binnen wegens vermeende besmettingen met corona. Of de betreffende spelers effectief besmet waren, was niet zeker.