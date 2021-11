Phoenix Suns boeken negen opeenvolgende zege en zetten Golden State Warriors onder druk

De Phoenix Suns hebben maandagavond een negende opeenvolgende overwinning behaald in de NBA. In Minnesota versloegen ze de Timberwolves met 96-99.

Chris Paul scoorde 19 van zijn 21 punten in het vierde kwart en maakte zo het verschil voor de bezoekers, samen met Devin Booker (29 punten) en Deandre Ayton (22 punten, 12 rebounds). Karl-Anthony Towns blonk uit bij Minnesota met 35 punten en 13 rebounds.

Phoenix, de verliezend finalist van vorig seizoen, verstevigde met deze tiende zege van het seizoen (in dertien wedstrijden) zijn tweede plaats in de Western Conference achter Golden State.

Eastern Conference

In de Eastern Conference was er winst voor leider Washington en eerste achtervolger Chicago. De Wizards zetten New Orleans opzij met 105-100. De Bulls waren met 103-121 een maat te groot voor de LA Lakers, nog steeds zonder de geblesseerde LeBron James.

DeMar DeRozan is de nieuwe ster bij de Chicago Bulls: