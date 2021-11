Jordaanse voetbalbond dient klacht in na pijnlijke nederlaag: “Iraanse doelvrouw is een man”

De voetbalbond van Jordanië zorgde voor ophef in de voetbalwereld door officieel klacht in te dienen bij de AFC (Asian Football Confederation). De Jordaniërs geloofden niet dat de doelvrouw van tegenpartij Iran, Zohreh Koudaei, een vrouw was. Ze verzochten de Aziatische voetbalfederatie om een onderzoek te starten.

Verloren penalty’s

De klacht kwam er nadat Jordanië na strafschoppen verloor van Iran in een kwalificatiewedstrijd voor de Asian Cup 2022. Iran won met 4-2 en doelvrouw Koudaei was matchwinnaar met twee gestopte strafschoppen. Dat konden de Jordaniërs dus maar moeilijk verkroppen.