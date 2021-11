OPROEP. Wat vind jij als zorgkundige van de verplichte vaccinatie?

Hasselt

Wie in de zorg werkt, zal zich verplicht moeten laten vaccineren. Tussen 1 januari en 31 maart is er nog een overgangsfase, maar zorgpersoneel dat op 1 april nog niet is ingeënt wordt ontslagen. Wat vind jij als zorgkundige van die verplichte vaccinatie? Een goede zaak of net niet?