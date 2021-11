Prinses Amalia helpt gerucht over relatie met prins Gabriël de wereld uit

Amalia is de oudste van drie dochters van de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ze wordt op 7 december achttien, wat betekent dat de troonopvolger officieel ook haar vader kan opvolgen als staatshoofd.

De Belgische kroonprinses Elisabeth kreeg ter gelegenheid van die mijlpaal een ceremonie op het koninklijk paleis in Brussel “cadeau”. Dat gebeurt niet met Amalia. Wel staat ze centraal in een boek, geschreven door cabaretière Claudia de Breij. De twee voerden verschillende gesprekken. De neerslag daarvan verschijnt dinsdag.

Claudia de Breij schreef Amalia. — © Belga

Voor Amalia hoefde het boek niet zo nodig, zegt ze … in het boek. “Wat heb ik gepresteerd? Je bent geen Nelson Mandela, dat je apartheid de wereld uit hebt geholpen. Waarom nu al een boek?”

Barbies en Sissi

De Nederlandse royaltyjournalist Rick Evers kon het al lezen. Hij vond het “fijn geschreven”, schrijft hij op Twitter. “Veel gelachen en af en toe ook best emotioneel. Ja, Amalia is een gewoon meisje van 17. Maar ze is ook duidelijk iemand die weet wat haar te wachten staat.”

Als klein meisje speelde Amalia met Barbies met prinsessenkleren, citeert Evers uit het boek. Ze keek ”prinsessenfilms, vooral Sissi. Maar dan wel die met Romy Schneider”. Ze speelde altijd met Máxima’s juwelen. “Amalia, waar is die ring?” Ze is nog altijd gek op tiara’s en kent ze van alle Europese royals.

(lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op haar 14de heeft ze zich verzoend met haar toekomst, vertelt Amalia. Erbij neergelegd, maar nog niet omarmd. De troonsbestijging van haar vader in 2013 was een kantelpunt voor haar. “Ik wilde mijn ouders gaan helpen, dat voelde ik heel sterk. In plaats van een last begon ik het ook te zien als een eer.”

(lees verder onder de foto)

Amalia met haar ouders en twee jongere zussen. — © ROBIN UTRECHT

Liefde

En het gaat ook over de liefde. Amalia beseft dat ze de steun van Nederland nodig heeft. Maar als het parlement geen toestemming geeft voor “de man die me steunt, van wie ik hou, met wie ik mijn leven door wil brengen”? “Ik kan niet kiezen ten koste van mezelf. Dan kan ik ook niet het beste geven voor ons land.”

(lees verder onder de foto)

Amalia en Gabriël. — © Belga/ Koninklijk Paleis Brussel

Maar wie wordt die man? Vorige week werd de naam van Amalia in verband gebracht met “onze” prins Gabriël, oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde. De twee generatiegenoten zouden een “verboden relatie” hebben. Maar niets wijst daarop.

Amalia verklapt in het boek dat ze op Duitse jongens valt. Die vindt ze “galanter en beter gemanierd”.