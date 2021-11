Vaste waarde Gunther Levi wordt na 22 jaar trouwe dienst aan de deur gezet bij ‘Familie’

22 jaar lang kroop Gunther Levi, naast acteur ook zanger bij De Romeo’s, in de huid van Peter Van den Bossche in Familie. Maar het is voldoende geweest, vonden de programmamakers, en dus wordt zijn personage uit de reeks geschreven. “Ik heb het niet zelf beslist, nee”, reageert Levi bij Dag allemaal. “Ineens was dat nieuws er, totaal onverwacht.”

Hij deed het zo graag dat hij nooit uit eigen wil zou vertrekken, voegt Levi er nog aan toe, het werd voor hem beslist. Maar kwaad is hij naar eigen zeggen niet. “Ik ben niet rancuneus. Daarvoor is Familie een te groot deel van mijn leven geweest. Ik ben nu 45, en 23 jaar daarvan heb ik in deze soap gezeten: de liefde is te groot om kwaad te worden. Maar leuk vind ik dit natuurlijk ook niet. Omdat het zo onverwacht komt vooral.”

Ook Martine Jonckheere (64) verdwijnt uit de reeks, en dat al voor de derde keer. Zij reageerde daar niet op, maar Familie-producer Wim Feyaerts lichtte de beslissingen in Dag allemaal wel toe. “In een langlopende dagelijkse serie is het noodzakelijk om steeds op zoek te gaan naar nieuwe elementen in de verhaallijnen en personages om de reeks voldoende zuurstof te blijven geven. Daarvoor moet je soms moeilijke beslissingen durven te nemen die tegelijk weer nieuwe opportuniteiten creëren, zoals ook nu het geval zal zijn voor de verhaallijnen rond Peter en Marie-Rose.”