Groepstentoonstelling 30 jaar kunstkring Palarte

Even terug in de tijd: In de notulen vinden we dat Palarte op 15 januari 1990 gesticht is en op 13/9 zag de eerste tentoonstelling het licht onder het voorzitterschap van Marc Robben. Met o.a. leden van het eerste uur zoals Klara Reynders, Jeanne Vos, Magda Reykers die er nu nog bij zijn.Na Marc Robben nam wijlen Olga Gijs het voorzitterschap over, daarna volgden Maja de Han, Carmen Demuynck en Denis Bleuckx. Een fijne vereniging waar het aantal leden blijft toenemen, momenteel telt men 24 leden. Zij beoefenen een verscheidenheid aan technieken: schilders, aquarellisten, kalligrafisten, beeldhouwers, metaalkunstenaars... Voor het eerst was het ook een duotentoonstelling samen met houtsnijclub. Zo had men een overzicht van 30 jaar kunstkring Palarte.