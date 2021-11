Vier mannen die opgepakt werden na explosie van taxi in Liverpool na verhoor vrijgelaten: dader was 32-jarige vluchteling

De vermeende dader van de explosie, door de politie omschreven als mogelijk “terroristische daad”, is intussen geïndentificeerd. Het gaat om de 32-jarige Emad al-Swealmeen. De man kwam tijdens het incident om het leven. Volgens Britse media is al-Swealmeen een vluchteling uit het Midden-Oosten die zich tot het christendom had bekeerd.

In het kader van het onderzoek werden maandag vier mannen van 20, 21, 26 en 29 jaar opgepakt. De vier werden verhoord, maar nadien opnieuw vrijgelaten. “We zijn tevreden met de getuigenissen die ze hebben afgelegd”, aldus Russ Jackson, hoofd van de antiterrorismepolitie in de regio. Hij benadrukte verder dat onderzoekers sinds zondag “aanzienlijke vooruitgang” hebben geboekt en dat er “belangrijk bewijs” is gevonden op het adres van Rutland Avenue.

Het was op datzelfde adres dat Emad al-Swealmeen zondagochtend aan taxi had besteld om naar een vrouwenziekenhuis in Liverpool te gaan. Omdat de passagier zich verdacht gedroeg, sprong de taxichauffeur bij aankomst snel uit de wagen en sloot hij al-Swealmeen op. Amper een seconde later bracht de opgesloten terrorist zijn bomgordel in de taxi tot ontploffing. De chauffeur raakte gewond bij het incident, maar mocht maandag het ziekenhuis verlaten.