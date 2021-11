15 doorzetters halen na 5 km de eindstreep Ren-Je-Fit

Dit jaar startte de Ren-Je-Fit-editie pas eind augustus omdat de coronamaatregelen dit niet eerder toelieten. Het is de ideale manier om na tien weken trainen in groep, driemaal per week en volgens een strikt schema 5 km te joggen zonder pauze. “Starters denken dit nooit te kunnen halen, maar de meesten slagen er wel in”, zegt voorzitter Danny Conard. “Nadien is het belangrijk om dit ook te onderhouden. Daarom blijven wij als club ook een heel jaar actief joggen. We haalden op 5 november bij deze editie toch nog 15 sportievelingen over de streep.”

Normaal start de volgende Ren-Je-Fit eind maart 2022.