Harmonie Hoop in de Toekomst Paal brengt mooi herfstconcert

Na het eerste nummer van het jeugdorkest nam de voorzitter het woord. Stefaan Theunis schetste in welke rollercoaster men de afgelopen jaren heeft geoefend. Pas in september is beslist om een herfstconcert te geven. Niet alleen de muzikanten hunkerden om weer op het podium te staan, ook het publiek keek uit naar een avondje muziek van eigen bodem. Het jeugdorkest onder leiding van Roel Kuenen bracht achtereenvolgen: Welleman, Polkafraude, rollercoaster Hoofd schouder knie en teen en The Movie met Spongebob Squarepants. Vervolgens de Kon. Harmonie Hoop in de Toekomst Paal olv. Graziana Buzzerio brachten oa Overture Jubiloso, Ireland: Of legend and Lore, Santana a portrait, My Way. Na de pauze brachten ze nog een reeks prachtnummers met oa Toccata in D Minor, Round the World in Eighty Days, een volledige Rollercoaster met een mooie medley. Met Efteling werd deze prachtige muzikale avond afgesloten.