Vrede en vluchtelingen bij SBS Koersel

Ze volgden virtueel de reuzenpop Amal op haar route van Syrië tot Engeland. Een route die de meeste vluchtelingen afleggen. Juf Carina van NCZ en juf Karin van RKG gingen enkele weken geleden naar Antwerpen om daar Amal moed in te spreken. Ze beloofden haar toen om in de school samen met hun leerlingen stil te staan bij de problematiek van vluchtelingkinderen.Op maandag 15 november gingen ze klas per klas op hun speelplaats rondstappen met een boodschap van vrede en de vraag naar aandacht voor de 32.000.000 vluchtelingkinderen in de wereld.Ze stapten met enkele klassen één keer rond op de speelplaats om 13.15u en met de andere klassen om 14.20u op de tonen van het gekende vredeslied 'Ode an die freude'.