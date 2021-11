Vakbonden bij politie voeren opnieuw actie: grote verkeershinder in Brussel, tunnels afgesloten

De vakbonden bij de politie voeren dinsdagochtend actie in de Wet- en de Belliardstraat in Brussel. Dat leidt tot ernstige verkeershinder: tal van tunnels en invalswegen zijn afgesloten of staan vast.

Militanten van de vier bonden, ACOD, ACV Politie, NSPV en VSOA, verzamelden in de vroege ochtend aan het Centraal Station. Van daaruit trekken ze vanaf 6.30 uur te voet naar de Wet- en de Belliardstraat. Omdat dit gebeurt in volle ochtendspits moeten autobestuurders rekening houden met ernstige verkeershinder.

De actie is het gevolg van vastgelopen loonsonderhandelingen. De bonden verzetten zich ook tegen een herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Daarnaast leeft er onvrede over een gebrek aan middelen voor de politiediensten.

Te Deum

Rond de middag zou de actie afgelopen moeten zijn. Maandag was er ook al een actie bij het Te Deum voor Koningsdag in de Brusselse Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal. De militanten van de bonden onthaalden de politieke vertegenwoordigers met boegeroep.

Volgens Joery Dehaes van ACV Politie was er maandag in de marge van het Te Deum een korte ontmoeting met premier Alexander De Croo (Open Vld), maar was die niet van die aard om verdere acties af te blazen. “Hij beloofde dat de regering wil praten en oplossingen wil zoeken. Maar we praten al sinds mei en het gaat van kwaad naar erger. Er ligt nog niets concreet op tafel.”

“We wachten op een voorstel”, zei Luc Breugelmans, vaste afgevaardigde politie van ACOD. “We zijn bereid om elk moment aan tafel te zitten. Ik kan me niet inbeelden dat zo snel het nodige geld gevonden is. Maar er staan nog twee maanden acties gepland, dus ze hebben tijd.”

De bonden willen niet publiek maken waar en wanneer ze precies nog gaan actie voeren. Die acties zouden gaan van boetevrije weken tot stiptheidsacties in de luchthavens en doorgedreven verkeerscontroles. De acties zouden zich evenmin beperken tot Brussel en het centrum van het land, maar zich gaandeweg uitbreiden.