“Voormalig FC Barcelona-speler Eric Abidal verdachte in zaak mishandelde PSG-speelster”

Abidal zou namelijk wraak hebben genomen op Hamraoui, na een relatiebreuk met haar. De aanklager van het Openbaar Ministerie van Versailles bevestigt tegen de Franse krant dat Abidal ’spoedig’ wordt gehoord door de politie. Officieren van justitie zeggen wel dat Abidal “slechts één van de velen” is die in beeld is in de zaak.

Aminata Diallo en Hamraoui, concurrenten van elkaar bij de Franse club, zaten na een feestje op 4 november samen in een auto. Twee gemaskerde mannen hielden het voertuig aan en trokken Hamraoui uit de auto, om haar vervolgens met ijzeren staven op haar benen te slaan.

Telefoon op naam van Abidal

Diallo werd eerder deze week aangehouden omdat ze het plan voor de aanval op haar ploeggenote zou hebben bedacht. Donderdag kwam ze voorlopig op vrije voeten, net als een vriend van haar die ook verdachte is. Diallo ontkende iets te maken te hebben met de aanval op haar ploeggenote. De voetbalster van PSG liet dat weten via een verklaring van haar advocaat.

Nu blijkt echter dat de mobiele telefoon van Hamraoui op naam staat van Abidal, zo weet Le Monde te melden. De twee zouden naar verluidt in het verleden een relatie met elkaar gehad hebben. Tijdens de aanval zou Hamraoui ook verweten zijn ’naar bed te gaan met getrouwde mannen’. Ook zou enkele dagen na de aanval Hamraoui gebeld zijn door Abidal.

Abidal speelde 67 interlands voor Frankrijk. Zo speelde hij in de verloren WK-finale mee in 2006. Bij FC Barcelona speelde hij jarenlang succesvol als linksback. Van 2018 tot 2020 was hij technisch directeur bij de Catalanen. Toevallig? Hamraoui speelde in die periode bij de vrouwenploeg van FC Barcelona.