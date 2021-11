Leopoldsburg

Morgenavond buigt de gemeenteraad zich vanop afstand over een agenda met onder meer de eventuele goedkeuring van agenda’s en mandaten van 7 intergemeentelijke samenwerkingen. In het hoofdstuk financiën worden de jaarrekeningen en meerjarenplannen van de verschillende kerkbesturen besproken. Er wordt ook gestemd over de princiepsbeslissing van de verkoop van een deel van het vroegere Kwartier Moorslede aan de vzw Het Gevolg. (sb)