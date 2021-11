Herman Goossens: “De coronavaccins werken echt uitstekend, we mogen dat niet vergeten”

Een standvastiger beleid. Dat is wat professor Herman Goossens (UAntwerpen) hoopt op het Overlegcomité van woensdag. Want, zo zei hij dinsdagochtend op Radio 1, de maatregelen moeten opgevolgd worden als we de situatie onder controle willen krijgen. “De vaccins werken echt heel goed. Maar we zitten met een ongelooflijk besmettelijke variant, die zich razendsnel kan verspreiden als mensen de maatregelen niet volgen.”

We hadden met z’n allen meer verwacht van de vaccins. De hoop was dat die ons zodanig zouden beschermen dat het rijk van de vrijheid tegen de zomer bereikt zou zijn, zo hield de politiek ons voor. Maar kijk: een vierde golf en vaccins die niet voldoende beschermen leiden ertoe dat nieuwe coronamaatregelen op komst zijn.

Volgens professor Herman Goossens (UAntwerpen) moet het probleem vooral gezocht worden bij de te snelle versoepelingen die zijn doorgevoerd door de overheid. Want de vaccins, zo zei hij dinsdagochtend bij Radio 1, “zijn uitstekend”. “60 tot 70 procent minder kans op besmetting, gevoelig minder kans op hospitalisaties, ziekte en overlijdens: dat zijn ongelooflijk goeie vaccins, hoor. Zonder bijwerkingen dan nog.”

Ongelooflijk besmettelijk

Maar hoe kan het dan dat zoveel mensen gevaccineerd zijn en we toch die vierde golf zien? “We mogen niet vergeten dat we te maken hebben met een ongelooflijk besmettelijke variant. Mensen die de maatregelen niet volgen besmetten elkaar en dan kan die variant zich razendsnel verspreiden. Als mensen zich dan niet laten vaccineren, kom je in de problemen.”

Dat zie je ook in de ziekenhuizen, zegt Goossens. “Mensen onder de 65 jaar in het ziekenhuis zijn doorgaans niet gevaccineerd. Bij ouderen zien we wel vaker gevaccineerden, bij hen werken de vaccins schijnbaar sneller minder goed. Maar we mogen niet vergeten: toen de pandemie begon hadden we nooit gedacht vaccins te hebben die 90 procent bescherming zouden bieden tegen erge ziekte. Met 60 procent zouden we al blij geweest zijn. Ik heb het al eerder gezegd: dit is een overwinning voor de wetenschap. We mogen echt niet vergeten hoe straf dat is.”

Standvastig beleid

Die enorme stijging van de coronacijfers waar wij mee kampen, staat in schril contrast met die in enkele andere landen. Het dichtste voorbeeld daarvan is Frankrijk. Daar wordt een kleine stijging opgetekend, maar van een nieuwe golf lijkt geen sprake. Volgens Goossens heeft dat alles te maken met het beleid van de regering.

“Er zijn verschillende redenen. Ten eerste is er het feit dat president Macron naar de experten luistert en hun adviezen volgt. Dat levert een veel standvastiger beleid op, en dat is de tweede reden: het gaat mis wanneer je te snel versoepelt en dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft de pass sanitaire (de Franse versie van het Covid Safe Ticket, nvdr) ingevoerd en meteen duidelijk gemaakt dat het voor langere tijd is. Het beleid wordt door die standvastige aanpak breed gedragen. De Fransen zijn vandaag heel gedisciplineerd - ook tot mijn verrassing - en dragen bijvoorbeeld het mondmasker overal zonder problemen.”

Drempel

Hij geeft het voorbeeld van de discussie over mondmaskers in scholen. “Bij ons wordt daar eindeloos over gediscussieerd. Daar hebben ze gewoon een drempel vastgelegd. Waar die overschreden wordt, moeten mondmaskers op. Dat is veel duidelijker.”

Zijn hoop voor het Overlegcomité van woensdag is dan ook “dat we eindelijk een standvastig beleid voeren”. “Dat is de les van het afgelopen jaar: hou maatregelen langer vast en versoepel niet te snel, anders komen we telkens weer in de problemen.”