Elise Mertens en Su-Wei Hsieh winnen derde wedstrijd op WTA Finals en gaan naar halve finales

Elise Mertens (WTA 4 dubbel) en haar Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh (WTA 1) hebben hun derde wedstrijd op de WTA Finals in het Mexicaanse Guadalajara gewonnen en stoten door naar de halve finales. Ze versloegen de Canadese Sharon Fichman (WTA 26) en de Mexicaanse Giuliana Olmos (WTA 23) in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/3). De partij duurde 1 uur en 36 minuten.

Donderdag wonnen Mertens en Hsieh van de Chileense Alexa Guarachi (WTA 14) en de Amerikaanse Desirae Krawczyk (WTA 21) in twee sets (7-6 (7/3) en 6-2) in hun eerste duel in de groep ‘El Tajin’. Tegen het Tsjechische duo Barbora Krejcikova (WTA 3) en Katerina Siniakova (WTA 2), olympische kampioenen in het dubbelspel, lukte dat zaterdag niet in de tweede wedstrijd. Mertens en Hsieh verloren met 6-3 en 6-1.

In Mexico komen deze week de acht beste dubbelduo’s van het seizoen in actie. De beste twee tandems van elke groep stoten door naar de halve finales. Door hun twee winstwedstrijden eindigen Mertens en Hsieh als tweede in hun groep, waardoor ze doorstoten naar de halve eindstrijd.

Daarin spelen ze tegen het Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara. De andere halve finale gaat tussen de Tsjechische tandem Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova en het Nederlands/Amerikaanse duo Demi Schuurs/Nicole Melichar-Martinez.

De 25-jarige Mertens en de 35-jarige Hsieh wonnen dit jaar, in hun eerste jaar als duo samen, de dubbeltoernooien van Wimbledon en Indian Wells. Mertens won, aan de zijde van Aryna Sabalenka, ook nog de Australian Open.