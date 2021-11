“Oude vriend” voor de een, “zakenpartner” voor de ander: Xi en Biden houden virtuele top

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese evenknie Xi Jinping hebben dinsdag een virtuele topontmoeting gehouden. Het is hun eerste videomeeting sinds Biden president is.

Xi begroette een breed glimlachende Biden met “lao peng you”, wat “oude vriend” betekent. In China wijst de uitdrukking op genegenheid en toont het een niveau van vertrouwdheid en vertrouwen. Volgens het Amerikaanse persagentschap Reuters verwijst het naar de gedeelde geschiedenis van beide politici. Die begon in augustus 2011 toen de twee urenlange gesprekken voerden en beiden nog vicepresident waren van hun land.

De begroeting kan best opmerkelijk genoemd worden. In juni definieerde de Amerikaanse president zijn relatie met zijn Chinese ambtsgenoot nog als volgt: “We kennen elkaar goed, maar we zijn geen oude vrienden.” Hij beschreef hun relatie als “puur zakelijk”.

Verantwoordelijkheid

Niettemin beloofde Biden openhartig te zijn tijdens zijn gesprek met Xi. Tijdens het videogesprek benadrukten beiden presidenten hun verantwoordelijkheid jegens de rest van de wereld om conflicten te vermijden. “Het lijkt mij onze verantwoordelijkheid als leiders van China en de Verenigde Staten om ervoor te zorgen dat onze concurrentie tussen onze landen niet uitmondt in een conflict, bedoeld of onbedoeld”, zei Biden. De Amerikaanse president meent dat “alle landen zich aan dezelfde spelregels moeten houden”. “Gewoon simpele, ongecompliceerde concurrentie.”

“China en de VS zouden elkaar moeten respecteren”, zei Xi in dezelfde lijn via zijn tolk. Hij riep op tot samenwerking en een “betere communicatie”.

Enkele uren

Het eerste deel van het gesprek werd waargenomen door een kleine groep verslaggevers. Daarna begonnen de staatshoofden en enkele topmedewerkers een privégesprek dat vermoedelijk enkele uren zalen duren. De verwachting is dat Biden zijn zorgen over mensenrechten en handel kenbaar zal maken, net als die over Taiwan. Verder staat ook klimaatverandering op de agenda. De banden tussen de twee grote economische machten staan dan ook onder toenemende druk.

President Biden heeft een voorkeur om ambtscollega’s in levenden lijve te ontmoeten en niet virtueel, maar voor Xi Jinping maakt hij een uitzondering. Dat heeft alles te maken met de coronapandemie. Sinds die in China uitbrak, heeft Xi zijn land nog niet verlaten. Ook nu gaf zijn entourage te kennen dat een internationale reis niet tot de mogelijkheden behoorde. Het initiële plan om elkaar op neutraal terrein te ontmoeten, zoals altijd gebeurt bij ontmoetingen tussen wereldleiders van landen met een troebele relatie, kon daardoor meteen de vuilnisbak in.