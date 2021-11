Man die zich opblies in Liverpool geïdentificeerd

De man die zich zondag opblies in een taxi in Liverpool was een Syrische asielzoeker, melden Britse media. De Britse politie heeft hem geïdentificeerd als de 32-jarige Emad al-Swealmeen.

De man zou zich van de islam tot het christendom hebben bekeerd en ooit zijn gearresteerd omdat hij een mes droeg, aldus de Daily Mail. Volgens The Guardian had hij zijn naam veranderd naar Enzo Almeni.

De man was in een taxi naar het Liverpool Women’s Hospital gekomen vanop een adres enkele kilometers verderop dat hij onlangs beginnen huren was. Hij kwam om het leven toen zijn zelfgemaakt explosief ontplofte.

Volgens de politie is het onduidelijk of het ziekenhuis het geplande doelwit was en of zijn explosief voortijdig was afgegaan. De politie gaat uit van een terreuraanslag, maar zegt dat het motief onduidelijk is. Speurders hopen door zijn naam bekend te maken meer informatie van de bevolking te verkrijgen over de man. De verdachte was niet gekend bij de inlichtingen- of antiterreurdiensten.

Vier mannen die gearresteerd waren na de explosie, werden maandagavond zonder aanklachten vrijgelaten door de antiterreurpolitie.