Organisator testevenement noemt mogelijke sluiting nachtleven “hallucinant”

De organisator van ‘MODUL’AIR’, het eerste testevenement waarop mensen in juli zonder mondmasker mochten dansen, reageert teleurgesteld op een mogelijke sluiting van het nachtleven. “Het staat in schril contrast met de intenties die werden uitgesproken afgelopen zomer”, klinkt het.

Woensdag buigt het Overlegcomité zich over mogelijke ingrepen om de stijgende coronacijfers te bedwingen. “Dat een sluiting van de sector een optie lijkt voor de beleidsmakers is hallucinant”, vindt organisator Gilles De Bruyne.

MODUL’AIR was in juli het eerste dansevenement waar bezoekers op de terreinen van Flanders Expo zonder mondmasker of afstandsregels mochten feesten. Dat gebeurde door alle bezoekers, ook gevaccineerden, te testen. “Op tweeduizend gevaccineerden stelden we slechts één besmetting vast”, zegt De Bruyne. “Onze teststraatstrategie was waterdicht.”

Het testevenement is destijds in samenwerking met de overheid en onderzoekers tot stand gekomen. “Waar dienden de test-events en de kennis die daaruit voortkwam voor?”, vraagt De Bruyne zich af. Toch wordt ook erkend dat testvoorwaarden voor grootschalige evenementen geen oplossing zijn.

Een gelijkaardig opzet voor een evenement dat de organisatie plant op oudejaarsnacht is “compleet onhaalbaar en onrealistisch”, klinkt het. “Voor 5.000 bezoekers zouden we een testfaciliteit met minstens 35 straten, dus meer dan 50 extra medische personeelsleden, moeten voorzien. Bovendien zouden we daardoor de zorgsector nóg meer belasten, want die tests kunnen enkel door verpleegkundigen worden afgenomen.”

De sluiting van het nachtleven is een van de mogelijke maatregelen die het overlegcomité woensdag bekijkt om de stijgende coronacijfers te bedwingen. Maar de organisatie zegt dat het nachtleven niet de motor is achter de pandemie en verzet zich tegen het voorstel dat sinds maandag circuleert.