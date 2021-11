Noodweer slaat toe in Canada

Het westen van Canada kampt met wateroverlast. Afgelopen zondag vielen in sommige gebieden maar liefst 20 cm regen, een hoeveelheid die normaal in een hele maand valt. De zondvloed ging maandag verder, met wegen die onder de modder staan of 25 cm water moeten zien te verduren.

‘De situatie is dynamisch… het is zeer moeilijk weer’, zei de provinciale minister voor openbare veiligheid Mike Farnworth tegen plaatselijke verslaggevers.

Snelwegen geblokkeerd en aardverschuivingen

Door het noodweer zijn ook snelwegen in de provincie British Columbia geblokkeerd. Helikopters worden ingezet om zo’n 275 mensen te bevrijden die sinds zondagavond lokale tijd ingesloten zitten op een door modderstromen geblokkeerde snelweg 125 kilometer ten oosten van Vancouver. Onder de gestranden in de buurt van het plaatsje Agassiz zijn ook 50 kinderen, zo meldden de autoriteiten.

Er zijn verder meldingen van meerdere lichtgewonden door aardverschuivingen. In het stadje Merritt kregen de ruim 7.000 inwoners de opdracht te vertrekken. De massale evacuatie is ook nodig omdat er geen proper drinkwater meer kan worden geleverd. In het stadje Hope zitten door het weer zo’n 5.500 mensen zonder stroom. Hope telt zo’n 6.000 inwoners.

In Abbotsford, in de buurt van Vancouver, werden meer dan honderd woningen ontruimd in buurten die worden bedreigd door modderstromen en overstromingen.

© REUTERS

Pijpleiding afgesloten

Door de regenval moet ook de Trans Mountain-pijpleiding, die liefst 1.500 kilometer lang is, tijdelijk sluiten. Het is het enige pijpleidingsysteem in Canada dat olie van de provincie Alberta naar de westkust vervoert.

De pijpleiding heeft een capaciteit van 300.000 vaten per dag en is een belangrijke exportroute. Bijna twee derde van de volumes in de eerste helft van 2021 gingen richting Amerikaanse raffinaderijen. Volgens Reuters hebben raffinaderijen in de Amerikaanse staat Washington, dat onder British Colombia ligt, wel andere opties om aan olie te komen.

Die staat kampt overigens ook met noodweer. Het regent er al ongeveer een week onophoudelijk en er zijn ook hevige windstoten, meldt The Guardian. Afgelopen weekend werd de noodtoestand afgekondigd in de stad Hamilton, ongeveer 129 kilometer ten noordoosten van de stad Seattle. Bewoners werden aangespoord om zo snel mogelijk te evacueren, meldt de Skagit Valley Herald.

Meer regen in aantocht

Voorlopig is nog niet duidelijk wanneer het noodweer zal stoppen. Op dit moment wordt er nog meer regen verwacht in de regio Vancouver, gepaard met zware windstoten. De vrees is dat her en der de stroom zal uitvallen. Uit voorzorg heeft de gemeente Vancouver alle parken gesloten en zijn extra opvangcentra geopend voor daklozen.

In minder dan zes maanden tijd is dit de tweede weergerelateerde ramp die de provincie treft. Eind juni bereikten temperaturen er een recordhoogte wat leidde tot hevige branden tijdens de zomer. Het dorp Lytton werd voor 90 procent van de kaart geveegd. De inwoners van Merritt moesten ook toen evacueren omdat de branden gevaarlijk dichtbij kwamen.