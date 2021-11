In ‘De slimste mens’ trekken ze zonder problemen van de gang bang naar de slagerij

De winnaar van gisteravond:

De Nederlandse schrijver, cabaretier en tv-figuur Arjen Lubach toont meteen waarom hij in zijn thuisland De slimste mens ter wereld won.

De verliezer:

Marcello Ballardin hield het lang vol in het finalespel, maar uiteindelijk moest de chef zich gewonnen geven.

De nieuwkomer van vanavond:

Actrice en zangeres Daphne Wellens.

De beste quotes:

Arjen Lubach: “Met Merol heb ik ooit een liedje gemaakt.”

Marcelo Ballardin: “Hou je bek en pijpen?”

Jan Jaap van der Wal tegen Lubach: “Dat is hoe wij in Vlaanderen mensen begroeten.”

***

Van der Wal over een toestel waarmee je een zoen kunt overbrengen aan je geliefde via je smartphone: “Als ik daar met mijn lippen tegenaan ga, dan krijg je kortsluiting.”

***

Erik Van Looy merkt op dat er drie Nederlanders in zijn studio zitten: “Ik ben heel erg blij met jullie, dat geeft me het gevoel dat ik een buitenlandse carrière heb.”

***

Van Looy: “Gang bang, dat is een luide knal in een gang. Als er kindjes kijken probeer ik het zo uit te leggen. Diegenen die het moeten weten, die weten het.”

Het Mooiste moment:

Dartsspeler Dancing Dimi stelt een vraag over welke sportmerken het meest uitgeven aan sponsoring. In de aanloop maakt hij uitgebreid reclame voor de topkwaliteit van ene Slagerij Van Dessel. Tot de slager zelf in beeld komt en zegt: “Behalve op donderdag he, dan zijn we gesloten.”

