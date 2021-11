WTA heeft “garantie” dat bedreigde Peng veilig is: “Ze wordt niet bedreigd”

Tennisster Peng Shuai zou in veiligheid zijn en niet bedreigd worden. Steve Simon, voorzitter van de profbond voor tennissters (WTA), zegt dat in gesprek met The New York Times. “We hebben van meerdere bronnen, waaronder de Chinese tennisbond, de bevestiging gekregen dat ze veilig is en niet wordt bedreigd”, klinkt het hoopgevend. Maar Simon geeft meteen toe dat niemand van de WTA Tour, zoals officials en andere speelsters, reeds in staat zijn geweest Peng rechtstreeks te bereiken om haar veiligheid te bevestigen.