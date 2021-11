Belgische mannen openen op WK padel met vlotte zege tegen Qatar, vrouwen verliezen van Italië

De twee Belgische teams die deelnemen aan de wereldkampioenschappen padel, die maandag in Doha van start zijn gegaan en tot 20 november zullen duren, hebben wisselvallige resultaten geboekt. De mannen gingen goed van start in groep C met een 3-0-overwinning tegen gastland Qatar. De vrouwen werden met dezelfde score verslagen door Italië.