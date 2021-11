Bondscoach Roberto Martinez: “Tijd om de volgende generatie klaar te stomen, we willen enkele nieuwe gezichten brengen tegen Wales”

LEES OOK. Geen Hazard, Courtois, Mignolet, Denayer en Praet tegen Wales, Kaminski bij groep gehaald

De bondscoach begon zijn persconferentie met de bevestiging van wat al duidelijk was. Koen Casteels neemt plaats in het doel van de Rode Duivels. “Het plan was om Eden Hazard enkele minuten te laten spelen en vervolgens terug te laten keren naar Madrid. Hij kon de minuten tegen Estland goed gebruiken. Enkele andere spelers die niet mee reisden naar Wales, sukkelden met lichte blessures. Zo zal morgen Koen Casteels spelen omdat Courtois en Mignolet out zijn.”

“De ervaring van Mignolet konden we gebruiken in de voorbereiding tegen Estland. Hij is een ultieme professional. Hij zal in maart wellicht ook een wedstrijd spelen, want je moet kerels zoals hij altijd klaar houden. Dit is een kans om andere keepers te zien, want Courtois is al jaren zo consistent dat zij niet veel spelen. Morgen is het een interessante wedstrijd voor Koen Casteels, met die fysieke tegenstander.”

Nieuwe gezichten

“De eerste plaats op de FIFA-ranking staat op het spel morgen? Ja, dat is belangrijk. We moeten focussen op een overwinning morgen, maar ook naar de toekomst kijken en de volgende generatie klaarstomen voor het WK en erna. De focus ligt dus op enkele dingen uitproberen, niet op die eerste plaats”, temperde Martinez. “We willen de basis behouden, maar tegelijk enkele frisse gezichten brengen. Het is een kans om enkele partnerschappen uit te proberen op het veld. Je mag niet vergeten dat we nu tot maart 2022 niet meer samen spelen. Morgen wordt het ook een lastige wedstrijd in een hevige omgeving, dus dat is een extra impuls om nieuwe gezichten te droppen.”

Roberto Martinez: “Dante Vanzeir maakte ook indruk op mij.” — © Isosport

Ongeslagen reeks

“In maart organiseren we een kamp met een pak jonge kerels, maar nu zit ik nog in het hoofd met deze kwalificatiewedstrijd. We zijn ongeslagen in deze reeks, en dat willen we zo houden”, klinkt het toch nog ambitieus. “Dat is een erezaak. Het is bovendien onze laatste wedstrijd van het jaar. Zoals gezegd: met frisse gezichten. We hebben die informatie nodig om door te kunnen selecteren. In maart kunnen we dan enkel en alleen met die toekomstige toppers van de Rode Duivels werken, met jongens met minder dan vijftig caps dus.”

“Wout Faes en Dante Vanzeir zullen op de bank zitten. Wout is een natuurlijke leider, en het zal hem deugd doen om te trainen met onze ervaren verdedigers. Vanzeir maakte ook indruk op mij.”

Hazard

Tot slot kwam de bondscoach nog even terug op Eden Hazard en het feit dat hij niet mee reisde naar Wales. “Het was onze beslissing om Eden Hazard maar één wedstrijd te gebruiken, niet die van Real Madrid. Wij werken echter aan ons eigen doel. En wij willen andere jongens zien dinsdag. Het was ons plan om zestig minuten te spelen, lang voor deze interlandbreak. Het is nog een drukke periode voor Real, dus dit scenario lijkt voor hem nog steeds ideaal.”