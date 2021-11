In Groot-Brittannië is het terreurdreigingsniveau opgetrokken naar het op één na hoogste niveau. Dat gebeurde nadat zondag in Liverpool een taxi ontplofte, door de politie beschouwd als een terreurdaad. Dat daarbij enkel de terrorist zelf omkwam en een groter bloedbad is vermeden, is volgens de burgemeester te danken aan de heldhaftige taxichauffeur.