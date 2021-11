Ex-vrouw Marco Borsato over affaire: “Ik heb me nooit vernederd gevoeld”

Vorig jaar raakte bekend dat Marco Borsato een affaire had met pianiste Iris Hond. Borsato en Ruiters scheiden na een huwelijk van meer dan twintig jaar. Vernederd voelde ze zich niet, maar Ruiters had het naar eigen zeggen wel moeilijk met zijn “openbare getuigenis”. In een tv-interview deed Borsato namelijk zijn eigen versie van het verhaal. “Er werden veel onwaarheden verteld over Marco, en die wilde hij één keer rechtzetten. Dat snap ik heel goed. Kijk: in een huwelijk ben je met z’n tweeën. Als iemand dan niet trouw is, wil dat niet zeggen dat diegene alleen maar slecht is. Het komt ook ergens door.”

Ruiters kwam de pianiste onlangs toevallig tegen op het toilet van een restaurant. Ze omschrijft die ontmoeting als ’vriendelijk’. “Omdat ik het haar gun, en dat heb ik haar ook gezegd, dat ze een nieuwe liefde in haar leven vindt. Vrouwen die met getrouwde mannen gaan worden vaak bestempeld als gemeen, maar dat zijn ook mensen van vlees en bloed, die zijn onderweg misschien net zo de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt.”

Afgelopen zomer werd duidelijk dat Borsato en Ruiters toch opnieuw bij elkaar zijn.