300 cavia’s zoeken opvanggezin

Heusden-Zolder

En eindigen doen we in Heusden-Zolder. 300 cavia’s en 180 konijnen zoeken een nieuwe thuis. Op dit ogenblik krijgen ze goede zorgen in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum, maar daar kunnen ze niet heel hun leven blijven. Het is het grootste aantal dat Rudi Oyen ooit opving. De 300 cavia’s zijn afkomstig van één inbeslagname. De konijnen worden nog steeds gedumpt door mensen die tijdens de coronaperiode een konijn hebben aangeschaft, maar die er nu zo snel mogelijk weer van af willen.