Breese verpleegster vrijdag voor assisen voor kerstmoord op zoontje van zes

In Tongeren start vrijdag het assisenproces van de kerstmoord. Op tweede kerstdag 2018 vermoordde een verpleegster uit Bree haar zesjarig zoontje, waarna ze ook haar eigen leven probeerde te nemen. Het was de vader die uiteindelijk het lichaam van de jongen ontdekte. De vrouw uit Bree overleefde de wanhoopsdaad en staat terecht voor moord. In het Hof van Assisen in Tongeren werd vandaag de volksjury voor het proces samengesteld.