Jager veroordeeld voor doodschieten van papegaai: “Gerechtigheid voor Rambo”

De blauwgele ara Rambo behoorde tot de best getrainde ‘free flying’-papegaaien van de Benelux. Eigenaar Joseph Verdyck (61) liet hem dagelijks uitvliegen, waarna hij altijd netjes weer terugkwam. Op 29 december 2018 werd de vogel los gelaten op een terrein aan de Sint-Jobbaan in Westmalle, met toestemming van de landbouwer. De gronden zijn echter ook erkend jachtgebied. Patrick V.d.H. (56) uit Deurne, die er op duiven kwam schieten, zag de ara vliegen en opende het vuur.

“Ik dacht dat het een exoot was. Uitheemse soorten die hier niet thuis horen, mogen worden afgeschoten”, luidde zijn verweer. De rechtbank was het daar niet mee eens: ara’s komen hier niet in het wild voor, waardoor hij zich er eerst van had moeten vergewissen of het wel geoorloofd was om de vogel neer te schieten en of het niet om iemands huisdier ging.

Gevaarlijke ingesteldheid

De rechtbank oordeelde dat Patrick V.d.H. onoordeelkundig gebruik had gemaakt van zijn vuurwapen, wat op een gevaarlijke ingesteldheid wees. De rechtbank hield er wel rekening mee dat Patrick V.d.H., die ook aangedaan was door de feiten, zich bereid had verklaard om de schade te vergoeden, ook al was het nooit tot een vergelijk gekomen.

De beklaagde, die nog een blanco strafblad had, werd veroordeeld tot een boete met uitstel. Zijn wapen werd verbeurd verklaard en hij moet het baasje van Rambo 7.250 euro schadevergoeding betalen.

De jager was niet op de zitting aanwezig maandag. Joseph Verdyck en zijn vrouw wel. “Voor ons voelt het toch een beetje als gerechtigheid voor Rambo”, reageert hij. “Al vind ik het wel spijtig dat de boete van 4.000 euro voor de inbreuken op de dierenwelzijnswet met uitstel was, omdat hij een blanco strafblad had. Nadien ving ik veel verhalen op uit de buurt, over hoe het groepje jagers waarin hij optrok ook al eens een beschermde zilverreiger heeft doodgeschoten. Of hij zelf die trekker overhaalde kon ik niet bewijzen, maar het geeft wel aan dat ze er toch een genoegen in schiepen om speciale soorten te kunnen afvinken op hun trofeeënlijst. Er was ook een getuigenis over een incident met een ree. Maar als mensen zoiets zien en geen proces-verbaal laten opstellen, gebeurt dit alles ongestraft.”

Joseph Verdyck met Rocky, de volle broer van Rambo, die na diens dood geboren werd. — © Patrick De Roo

Schadevergoeding

Zelf ontvangt Joseph 7.250 euro schadevergoeding. “Waarvan al een groot deel naar de advocaten- en gerechtskosten gaat die ik moest maken. Maar niets doen was geen optie. Ik was dit aan Rambo verschuldigd. Voor mij zijn die papegaaien als mijn kinderen. Ik heb nu nog Mero en Rocky om mee op stap te gaan. Die laatste kan ik ook vrij laten vliegen, maar hij heeft niet het talent van Rambo.”

De rechter gaf aan dat de jager wel zelf een compensatie had voorgesteld. “Hij wou inderdaad een ei geven dat meneer Verdyck dan nog moest uitbroeden, of desnoods een jong”, zegt advocaat Anthony Godfroid, die eveneens tevreden reageert op de uitspraak, en blij is dat het moreel leed werd erkend. “Dat is hetzelfde als: ik schiet uw hondje dood, maar zie, je krijgt van mij een nieuwe zaadcel, of een puppie. Dat is gewoon om te lachen. Terwijl meneer Verdyck Rambo met de hand heeft opgevoed indertijd en jarenlang intensief heeft getraind met hem om dat hoge niveau te halen.”

Gefilmd

Dat Verdyck vlak na de feiten het eerste gesprek met de dader registreerde met zijn gsm, waarin duidelijk te horen was hoe de jager de feiten toegaf en zei dat hij de vogel verstopt had, was een belangrijke troef. “Ik kon dat niet gebruiken in de rechtsgang, maar voor die jager had ontkennen geen zin, want ik had alles opgenomen.”

Ook het wapen werd verbeurd verklaard. “Maar hij had er thuis zes liggen, dus hij heeft er nog vijf andere”, zegt Verdyck.

Verdeelde reacties

De advocaat van de jager is zelf actief bij de Hubertus Vereniging Vlaanderen. Die belangenvereniging van de jagers postte het nieuws over de veroordeling al op de eigen facebookpagina. De reacties zijn verdeeld. Sommige leden laken het vonnis en noemen het een gevaarlijk precedent. Ze spreken van een grijze zone. “Dus een wasbeer kan ook iemand zijn huisdier zijn, en een nijlgans kan uit een volière ontsnapt zijn? Waar zijn ze mee bezig?”, vraagt een jager zich af. Andere leden van de Hubertus Vereniging Vlaanderen vinden dan weer juist dat de jager onverstandig gehandeld heeft.

Verdyck houdt er rekening mee dat de jager in beroep zal gaan.

De dader uit Deurne behoudt zijn jachtvergunning. “We moesten wachten op de strafrechtelijke veroordeling - die nu een feit is - om verdere stappen te zetten op dit vlak”, aldus meester Godfroid. “In het dossier staat dat hij impulsief zijn wapen heeft getrokken. Niet de veilige ingesteldheid om te jagen, lijkt me.”