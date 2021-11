Coppejans verliest weer opener, De Loore bereikt hoofdtabel Challengertornooi

Kimmer Coppejans (ATP 211) is er maandag niet in geslaagd verder te komen dan de eerste ronde van het Challengertoernooi in de Finse hoofdstad Helsinki (hard/44.820 euro).

De 27-jarige Belg, die onlangs voor het eerst vader werd, verloor in twee sets (6-4, 6-4) van de Duitser Matthias Bachinger (ATP 257), na 1 uur en 26 minuten spelen. Het is de derde keer in vier toernooien sinds eind oktober dat Coppejans er niet in slaagt de tweede ronde te bereiken. Hij werd meteen uitgeschakeld in Ismaning en Tenerife en vorige week sneuvelde hij in de tweede ronde in Roanne.

Coppejans is niet de enige Belg op de banen van het HPP Open 2021. Joris De Loore (ATP 695) is er immers in geslaagd de hoofdtabel te halen. De 28-jarige Bruggeling, die een beschermde ranking gebruikte om deel te nemen, versloeg achtereenvolgens topreekshoofd Roberto Quiroz (ATP 291) uit Ecuador en Viktor Durasovic (ATP 339) uit Noorwegen om het eindtoernooi te bereiken. Hij zal het in de eerste ronde opnemen tegen de 35-jarige Duitser Tobias Kamke (ATP 248). Coppejans en De Loore zullen ook samen dubbelen. Dinsdag zullen zij het opnemen tegen de Ecuadorianen Roberto Quiroz en Diego Hidalgo.